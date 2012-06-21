У Запоріжжі під час засідання обласної координаційної ради з питань соціального захисту неповнолітніх представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Садахат Рогхані презентував роботу кластера захисту дітей в Україні, який входить до кластерної системи, активованої в Україні у 2014 році після початку воєнного конфлікту.
— Мета цього кластера, — наголосив Садахат Рогхані, — координувати діяльність організацій, що працюють із сім’ями, які постраждали від конфлікту, переселенцями, хто живе на прифронтових територіях. Багато фондів і благодійників опікуються дітьми, тому головне — скоординувати роботу.
За даними начальника служби у справах дітей Запорізької ОДА Антоніни Матвєєвої, для забезпечення соцзахисту дітей, які залишилися без піклування батьків, опинилися у складних життєвих обставинах, діє п’ять обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей на 215 ліжко-місць. Цьогоріч в цих центрах перебуває 329 дітей. Рік у рік збільшується кількість дітей, влаштованих у сімейні форми виховання із закладів. Зокрема, торік родину знайшли 106 вихованців, а в цьому році — вже 20. Пріоритетом у роботі служб у справах дітей залишається розвиток мережі прийомних сімей і дитбудинків сімейного типу.