Торік в обласному центрі ухвалили міську програму комплексних заходів з виявлення й ліквідації заростей амброзії. Як борються з карантинними рослинами на території КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», перевірив під час виїзного засідання заступник Запорізького міського голови Валерій Еделєв.
— Ми вирішили подивитися, як справляються місцеві комунальні підприємства з ліквідацією карантинних рослин, — зазначив він. — І виявили, що територію аеропорту приведено до належного стану, тут заростей амброзії немає. Бувають поодинокі випадки, які можна ліквідувати, застосувавши спеціальні хімпрепарати.
Валерій Еделєв також наголосив, що роботи з ліквідації карантинних рослин проводять системно, однак повністю знищити шкідника в окремій області складно, бо його насіння вітер розносить на сотні кілометрів.
Міська програма боротьби з карантинними рослинами розрахована до 2025 року. Поетапно застосовуватимуть різні методи, один з них передбачає постійне скошування трави. Ці роботи розпочинають ще з проростання карантинних рослин і проводять протягом усього сезону. Нині в Запоріжжі взялися до наступного етапу — знищення амброзії хімпрепаратом.
Скажімо, в одному з районів міста хімпрепаратами планують обробити амброзію на площі 31 гектар. А у вересні—жовтні запровадять фітоценотичний метод, що передбачає засівання територій зелених зон іншими видами трав, які пригноблюватимуть шкідників.
Дія хімпрепарату показала, що через 10—15 хвилин амброзія починає в’янути, а через кілька днів гине. Слід зазначити, що цей препарат не шкідливий для людей, тварин та інших рослин. За даними голови постійної депутатської комісії з питань екології Олексія Басова, після обробітку таким розчином амброзія повністю засихає до коріння.
Оскільки насіння її переноситься на десятки кілометрів навкруги, депутати Запорізької міськради звертатимуться до Кабміну з проханням розробити спільну програму в межах усієї країни. Багато областей уже зацікавилися запорізьким досвідом.