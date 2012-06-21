У Запоріжжі 10 лютого в рамках програми Марини Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати» відбувся триденний тренінг для працівників психолого-медико-педагогічних консультацій області.
У рамках реалізації експерименту з впровадження інклюзивного освітнього середовища Благодійний Фонд Порошенка розробив інструментарій для поглиблення професійних вмінь і навичок корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, спричинені порушеннями розвитку й інвалідністю. Разом із провідними українськими тренерами в галузі психолого-педагогічного супроводу 75 учасників тренінгу працюють над тим, щоб максимально ефективно розкривати потенціал здібностей особливої дитини, який дозволить опанувати навчальні програми, а у подальшому – отримати професію.
За даними фахівців управління освіти Запорізької ОДА, організаторів тренінгу, одним із його головних завдань є побудова злагодженої взаємодії на принципах відкритості й взаєморозуміння між спеціалістами ПМПК та батьками дітей, які потребують додаткових корекційних та освітніх послуг. Дружина Президента України, Голова Благодійного Фонду Порошенка пані Марина Порошенко у письмовому зверненні до учасників тренінгу наголосила, що дуже важливо, щоб уже в найближчому майбутньому колектив працівників психолого-медико-педагогічних консультацій став не суддею, який виносить безнадійний вирок, а другом для родин, в яких зростають діти з особливостями розвитку, який діагностує та супроводжує особливу дитину в освітньому процесі.