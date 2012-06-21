Найвищу оцінку запоріжцям дали на всеукраїнських зборах обласних центрів допомоги учасникам АТО, які відбулися в Києві. У цій роботі взяли участь керівник Запорізького обласного центру допомоги учасникам АТО Олексій Сквордяков та його заступник Сергій Шаповалов.
Учасники зборів підбили підсумки роботи минулого року, обговорили проблеми, які стосуються всіх областей України, визначилися з подальшими кроками наступного року. Запоріжці взяли активну участь у вивченні програм і процесів у сфері соціального захисту ветеранів, щоб перенести їх виконання на запорізькі реалії та впровадити в життя. Керівник координаційного штабу при Міноборони Олексій Ліпіріді відзначив найкращу організацію патріотичного виховання молоді в Запорізькій області серед областей України, активну діяльність Олексія Сквордякова та Сергія Шаповалова, ефективну підтримку обласної влади.