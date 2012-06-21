У Запоріжжі обговорили обласну програму розвитку та функціонування української мови на 2016—2020 роки.
— Обласна рада ухвалила програму — це безумовний позитив, — зазначив заступник голови Запорізької облдержадміністрації Едуард Гугнін. — Але питання залишаються. Відповідні місцеві програми ухвалили в 16 районах області та двох містах обласного підпорядкування. Однак жодного слова не сказали в Новомиколаївському, Пологівському, Мелітопольському, Приморському районах, а також у Бердянську, Енергодарі та Мелітополі. Це елементарна неорганізованість чи, можливо, принципова позиція?
Запрошуючи учасників заходу до дискусії, посадовець окреслив й інші проблемні моменти функціонування та розвитку української мови на території області: порушення законодавства щодо вживання мови на носіях зовнішньої реклами, російськомовні спектаклі в недержавних театрах, розповсюдження російської мови в інформаційному просторі тощо.
Народний депутат Ігор Артюшенко так прокоментував ситуацію з мовного питання в Запорізькій області: «Дивлячись на динаміку, бачимо, що ухвалення цієї програми — вже позитивне зрушення, яке вказує, що ми рухаємося в правильному напрямі».
Приєднався до його оцінки й один з ініціаторів ухвалення програми Олександр Білоусенко, додавши, що аналогічні програми ухвалено лише в трьох областях країни. Особливу увагу він звернув на формування цілісного українськомовного середовища для молоді та дітей.
— Приходять учорашні українськомовні школярі із сіл навчатися в училища та коледжі, а там викладають російською, — каже Олександр Білоусенко. — Або діти, яких виховують в садках з українською мовою, змушені чомусь дивитися в ляльковому театрі російськомовні вистави. Так відбувається розрив мовного середовища, і всі попередні зусилля виявляються марними.
Як зазначив, завершуючи нараду, Едуард Гугнін, програму популяризації української мови фінансують з обласного бюджету.