До 100-річчя Української революції 1917—1921 років у Запорізькій області увічнюють пам’ять борців за свободу минулого та сьогодення. З ініціативою встановити меморіальну дошку Героєві України, Героєві Небесної Сотні Василеві Сергієнку до місцевих керівників звернулися його вдова Валентина Захаріївна та донька Вікторія.
Василь Миколайович родом із Черкащини (1956 року народження), але більшу частину життя прожив у Запоріжжі, працював у газеті «Запорізька правда», вів активну громадську та правозахисну діяльність, брав участь у боротьбі за незалежність України наприкінці 1980-х — початку 1990-х років. Останні роки у Корсуні-Шевченківському він доглядав стареньку матір.
З перших днів Революції гідності вийшов на Майдан, організовував місцеву самооборону, разом з побратимами звільняв Корсунь від влади Януковича. У найважчі дні активісти створили блокпост на київській трасі. Вони не пустили до столиці кілька десятків автобусів із «тітушками», роззброювали кримський «Беркут». Незламного борця підступно викрали з рідної домівки і закатували у Виграївському лісі.
За офіційними даними Запорізької ОДА, чотирьох злочинців затримали. Триває суд над ними. Ще двоє переховуються в Росії. Проте слідство так і не встановило замовника кривавого злочину.
Обласну виконавчу владу в питанні встановлення меморіальної дошки Героєві України підтримали ректор Класичного приватного університету Віктор Огаренко та народний депутат України Ігор Артюшенко. Пам’ятну дошку вирішили встановити на центральному вході до Інституту права ім. В. Сташиса, де навчався Василь Сергієнко.
Найближчим часом відбудеться презентація посмертної збірки Василя Сергієнка «Космічний простір», до якої увійшли вірші та наукові розвідки із соціології видатного запоріжця.