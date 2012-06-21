Одним з головних акцентів у діяльності Запорізької обласної служби зайнятості є профілактика безробіття серед молоді. А наявність диплома — ще не гарантія того, що молодий фахівець отримає роботу. Тому пріоритетним напрямом є профорієнтаційна робота з молоддю, школярами на затребувані робітничі професії. У межах угоди Запорізького облцентру зайнятості з вишами, у місті відкрито PROFI Центр, головна мета якого — надання молоді допомоги в працевлаштуванні та виборі професії, активізації зусиль у вирішенні проблем зайнятості. Фахівці PROFI Центру пропонують школярам та студентам індивідуальні та групові інформаційні консультації та послуги з профорієнтації, навчають техніки пошуку роботи, стратегії поведінки з роботодавцями, алгоритму побудови кар’єри. Також залучають до участі в тренінгах, допомагають складати резюме, знайомлять з актуальними вакансіями тощо. Співпраця з роботодавцями дає можливість молодим людям стажуватися на підприємствах, в організаціях та установах міста, знайти роботу до душі.
«Проблема безробіття стосується усього економічно активного населення, але особливо гостро стоїть перед молодими людьми, зокрема випускниками вишів Запорізького регіону, — каже директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дудник. — Роботодавці віддають перевагу висококваліфікованим працівникам, які мають досвід роботи та здатні приймати рішення. Професійний досвід, знання та вміння стають визначальними критеріями під час підбору кадрів».