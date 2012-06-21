У Запорізькому будинку дитини «Сонечко» відбулося довгоочікуване відкриття спеціалізованої групи медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям віком до семи років із тяжкими ураженнями центральної нервової системи.
Розпочали ремонт у червні, зробили перепланування, щоб збільшити корисну площу на кожного маленького пацієнта. Відтепер батьки можуть побути разом із дитиною, отримати психологічну підтримку. Нині в «Сонечку» перебуває 36 вихованців з особливими потребами та обмеженими можливостями віком від двох місяців до семи років. Усі вони отримують цілодобову допомогу мультидисциплінарної команди фахівців: педіатра, дитячих невролога, психіатра, психолога, фізичного реабілітолога, корекційного педагога, медперсоналу з догляду тощо.
Відкриття цієї групи — перший крок до створення центрів паліативної допомоги дітям із тяжкими порушеннями розвитку, надання реабілітаційних послуг маленьким пацієнтам із тяжкими фізичними й розумовими порушеннями та їхнім сім’ям.