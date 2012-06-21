У перший день роботи оперативної диспетчерської служби голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль відвідав «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» разом із головою облради Григорієм Самардаком і генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Ростиславом Шурмою.
Почесні гості ознайомилися з оновленою будівлею оперативної диспетчерської служби, програмно-апаратним комплексом та роботою диспетчерів з прийому та передачі викликів.
Як наголосив Костянтин Бриль, найближчим часом на розгляд облради буде винесено питання про виділення 1 мільйона 700 тисяч гривень на утримання Центру. Також увагу планується приділити покращенню рухомого складу автопарку швидких регіону. Такий Центр третій в Україні - після Харкова та Дніпра. Голова ОДА подякував за партнерство бізнесу, який до фінансування з обласного бюджету додатково виділив 12 мільйонів гривень.
За словами директора закладу Костянтина Малашенка, наразі у Центрі працюють 13 диспетчерів. Найближчим часом буде розширено кількість диспетчерських постів у області.