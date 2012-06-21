Прес-служба Нацполіціі в Запорізькій області повідомляє про виявлення в Запоріжжі друкарні, де незаконно виготовляли фальшиві гривні.
Всього було вилучено понад 100 фальшивих купюр номіналом 200 та 500 гривень.
Під час обшуку зловмисники намагалися знищити речові докази.
«Співробітники Управління карного розшуку та слідчого управління ліквідували друкарню з виготовлення фальшивих банкнот. Зловмисники – 1968 1982 та 1975 років народження затримані в порядку ст.208 КПК України», – повідомили в поліції.