До сторіччя Українського війська та вперше з початку російської агресії на Алеї захисників України в Запоріжжі зустрілися понад 120 родин загиблих героїв з усіх міст та районів області. Алею заклали у серпні 2014 року з ініціативи Запорізької обласної держадміністрації. На ній встановлені стенди з фотографіями загиблих солдатів, кількість яких, на жаль, зараз збільшується. Після завершення антитерористичної операції тут планують звести капличку.
Разом із рідними та близькими вклонитися пам’яті українських вояків прийшла заступник голови Запорізької облдержадміністрації Зінаїда Бойко, представники місцевої влади, військові, ветерани, волонтери АТО.
Про подвиг бійців, які пішли з першими хвилями мобілізації та зупинили російських агресорів на Донбасі, нагадав офіцер обласного військкомату Владислав Чумак. На необхідності консолідації всіх патріотичних сил заради перемоги наголосив голова обласної координаційної ради ветеранів АТО Олег Коломоєць. Сповненими горя від непоправної втрати і подяки за увагу та підтримку були слова Клавдії Ушакової, син якої не повернувся з-під Іловайська.
На честь героїв пролунав військовий салют, до першого каменя Алеї поклали квіти. Вшанування наших загиблих воїнів продовжив міжконфесійний молебень у Покровській церкві на Хортиці. Воїн-кіборг, завідуючий науковою бібліотекою Національного заповідника «Хортиця» В’ячеслав Зайцев провів оглядову екскурсію комплексом «Запорозька січ», розповів про еволюцію козацтва, військовий і політичний устрій гетьманської держави, господарський уклад січовиків.
Члени родин загиблих воїнів запропонували обласній владі проводити такі збори регулярно до пам’ятних і скорботних дат української історії.