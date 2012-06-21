У Заводському районі Запоріжжя вулицю Союзну перейменовано на честь запорізьких воїнів добровольчих батальйонів, які віддали життя за свободу України. Серед них солдати Олександр Дяченко, Олександр Пальгуєв, Міруж Мірошніченко, Сергій Суховій, Володимир Зюзь, Дмитро Мартьянов, Максим Прокуратов, Сергій Бурлака, Даніїл Касьяненко, сержант Руслан Кушов, майор міліції Юрій Дмитрієв.
На відкритті меморіальної дошки з цієї нагоди заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко наголосив на вирішальному внеску перших воїнів-добровольців у збереження миру в регіоні.
— Завдяки мужності та самопожертві тисячі патріотів зупинили «російську весну» в нашому краї, — зазначив він. — Активісти майдану стали на захист найважливіших об’єктів Запоріжжя, а згодом, не чекаючи наказів і повісток, вирушили на східний фронт.
До вітань героїв приєдналися керуючий справами виконавчого апарату Запорізької облради Володимир Подорожко та начальник управління внутрішньої політики Запорізького міськвиконкому Володимир Головешко. Про формування 37-го окремого батальйону територіальної оборони згадав учасник АТО начальник штабу підрозділу в 2014—2016 роках Ілля Лапін. Основу батальйону становили понад 300 активістів запорізької Самооборони. Спогадами про бойовий шлях поділилися «кіборг» В’ячеслав Зайцев та ветеран полку «Азов» Максим Зайченко.
Право відкрити меморіальну дошку надали батькам Даніїла Касьяненка Костянтинові Миколайовичу та Марині Володимирівні, матері Міружа Мірошніченка Олені Шаран і молодшому братові Тарасу.