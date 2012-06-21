У Запоріжжі розпочалося будівництво нового парку, який міститиметься в центрі міста біля каскаду фонтанів «Веселка» та нинішнього парку Вознесенівський. Проект будівництва вже затверджений і пройшов усі узгодження. У новому парку відпочинку заплановано встановити пристрій підземної дренажної системи, щоб позбавитися від підтоплень. Тут також проведуть рекультивацію, висадять декоративні дерева та кущі. Реалізація проекту розрахована на два роки. Цьогоріч здійснять першу чергу робіт, вартість яких становитиме 3,7 мільйона гривень. Облаштують дренажний колектор та фільтрувальні колодязі, водоприймальне озеро.
Спорудження нового парку перебуває під особистим контролем Запорізького міського голови Володимира Буряка. «Ми створюємо на цьому місці новий парк, — зазначив він. — На покинутому пустирі розчистимо джерело, яке насичує водою озера в парку Вознесенівському, виконаємо дренаж, щоб територію постійно не підтоплювало. А наступного року проведемо благоустрій території та завершимо будівництво парку».
Запоріжці полюбляють проводити вільний час біля каскаду фонтанів «Веселка», де згодом і з’явиться новий парк. Зазвичай тут під час міських свят розгортають майданчики розваг, встановлюють сцену та атракціони, які працюватимуть у новому парку на постійній основі. А ще тут можна буде займатися різними видами спорту на спеціально облаштованих ділянках.