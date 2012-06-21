На площі Маяковського в Запоріжжі розгорнули картину «За мир і щастя в Україні». Полотно чотири на п’ять метрів складене з пазлів, які символізують кожну область України.
Цей новий за творчим втіленням культурно-мистецький проект під назвою «Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну» стартував 31 липня за підтримки Міністерства культури України. Запоріжці активно долучилися до проекту, намалювавши свій пазл. При експонуванні картини «За мир і щастя в Україні» запоріжці та гості міста стануть свідками та учасниками мистецького свята, благодійного аукціону українських художників під гаслом «Мистецтво лікує» та майстер-класів для всіх, хто хоче навчитися малювати. У художників є можливість побачити цільну картину, до створення якої вони були причетні. За підсумками акції вона буде подана для реєстрації в Національній Книзі рекордів України.
Ініціатива проведення акції належить юній художниці з Покровська (Донецька область) Лілії Дорошенко. Минулого року Лілія стала автором проекту зі створення картини з пазлів «За мир і щастя в Україні», яка вже визнана національним рекордом як полотно, створене найбільшою кількістю людей. Тепер ця картина подорожує містами і селами України. У кожному з 25 міст, куди приїздить закріплена на автомобілі картина з пазлів, проводяться масштабні презентаційні заходи на центральних площах і вулицях.
Полотно вже побувало в Краматорську та Дніпрі. Щодня воно переїжджатиме до нового обласного центру. 24 серпня картина повернеться до Покровська. Там на святкуванні Дня незалежності України підіб’ють підсумки акції та відзначать її учасників.