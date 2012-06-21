У розпал літа на громадських пляжах Запорізької області особлива увага приділяється контролю за їх санітарним станом. Так, фахівці державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» відібрали на громадських пляжах 47 проб води на мікробіологічні показники. Після проведення лабораторних досліджень 32 проби морської води не показали відхилень. Із 15 проб дніпрової води виявлено лише одне відхилення на Центральному пляжі Запоріжжя.
Загалом в області зараз діє 15 громадських пляжів, якими можна користуватися без ризику для здоров’я. У Запоріжжі відкриті три громадські пляжі: «Центральний» «Правий берег» та пляж оздоровчого закладу ВСП «Санаторій-профілакторій ПАТ «Дніпроспецсталь» (о. Хортиця).
У Якимівському районі працює центральний пляж, смт.Кирилівка, Приазовському районі – пляж ТОВ «Палада-Він», Приморському – три пляжі: «Старий Пляж», Центральний, «Зупинка автотуристів» КП «Чисте місто Приморськ».
У Бердянську відкрито шість пляжів: ДОТ «Оріон», №3 ТОВ «Дніпро-2000», санаторію «Бердянськ», «Лазурний», ДОЛ «Червона гвоздика» та ДОЗ «Стріла». У Енергодарі працює пляж «Сонячний» КП «ПКВ» Енергодарської міськради, розташований на північній околиці міста Енергодара на березі Каховського водосховища.