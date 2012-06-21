У селі Петрополь Запорізького району відкрили першу школу агротуризму в області. У заході взяли участь заступник голови Запорізької ОДА Олександр Бабанін, демобілізовані бійці АТО та студенти вищих навчальних закладів. Школа агротуризму – соціальний проект, спрямований на навчання молоді, безробітних, фермерів основам організації сільського туризму, організації «зелених» садиб, залучення туристів та реалізації сувенірної продукції, облаштування фермерських господарств як об'єктів агротуризму.
Проект розрахований на тих, хто хоче побудувати успішний бізнес усфері екологічно чистого сільського господарства, тваринництва та агротуризму, а також для тих, хто тільки планує стати екофермером, але не знає, з чого почати. Цей проект дає теоретичні знання з бізнесу та практичне навчання на базі Центру «зеленого» туризму «АQUAZOO-ПЕТРОПОЛЬ».
На реалізацію цього проекту передбачено фінансування в розмірі 100 тисяч гривень з обласного бюджету.
– Агротуризм – перспективний сектор туристичної індустрії, орієнтований на використання природних, культурно-історичних та інших ресурсів сільської місцевості та її особливостей для створення комплексного туристичного продукту,– зазначив на урочистому відкриттіОлександр Бабанін.– Туристи матимуть змогу деякий час вести сільський спосіб життя, знайомитися з місцевою культурою та звичаями. Агротуризм – це відносно новий напрям бізнесу як в Україні, так і Запорізькому регіоні. У нас є величезний потенціал у цій сфері і завдання обласної влади – реалізувати його, забезпечивши підтримку бізнес-ініціатив села.