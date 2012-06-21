За попередніми підсумками благодійного телемарафону «Пам'ять», який проводиться в Запорізькій області з нагоди Дня пам’яті, примирення та Дня Перемоги, вже зібрано понад мільйон гривень. Незважаючи на те, що збір коштів ще триває, цьогорічна акція вже побила рекорд із збору коштів минулих років.
Станом на 23 травня в акції взяли участь до 600 колективів підприємств різних форм власності, навчальних та медичних закладів, сільських виробничих підприємств, кооперативів, агрофірм, приватних підприємців, депутатів усіх рівнів та небайдужих жителів області. Загалом на рахунок телемарафону вже надійшло 1 мільйон 83 тисячі гривень. Минулого року зібрали на дві тисячі менше.
Рахунок благодійного марафону буде відкритим до 22 червня, після чого кошти, що надійшли, підсумують, однак благодійні рахунки акції залишаються відкритими до кінця нинішнього року. Усі зібрані кошти спрямують виключно на адресну і цільову допомогу ветеранам та інвалідам війни, учасникам бойових дій, сім'ям загиблих учасників АТО.
ДОВІДКА «УК»
Нині у Запорізькій області на обліку перебуває 51941 ветеран війни: 3240 інвалідів війни, 17188 учасників бойових дій, 8791 член сімей загиблих, 22722 учасники війни.