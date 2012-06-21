У запорізьких таборах та здравницях завершується перша зміна. Як повідомили в департаменті соціального захисту населення Запорізької ОДА, відпочинок дітей проходить без надзвичайних подій та будь-яких ускладнень.
Протягом I зміни за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлено 900 дітей. Під час першої зміни дітей прийняли три табори на Азовському узбережжі: «Меотида» у Приморську, «Факел» у Бердянську та «Лісова пісня» у Кирилівці. Табори та здравниці приймаютимуть дітей протягом чотирьох змін.
Загалом упродовж цьогорічної літньої оздоровчої кампанії до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку планується направити понад 120 тисяч дітей. Планові показники фінансування оздоровчої кампанії 2017 року з урахуванням усіх джерел фінансування складають 92 мільйони 116 тисяч гривень.