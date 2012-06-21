У Запорізькій області у 2017/18 навчальному році працюватиме 519 дошкільних навчальних закладів (57 736 вихованців), 563 загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності(159 685 учнів), 33 професійно-технічних навчальних закладів (11 963 учні і 850 слухачів в установах виконання покарань) та 34 вузи I–IV рівнів акредитації (майже 74 тисячі осіб).
Відкривалися нові садочки після відновлення, відбулося їх об'єднання у дошкільні відділи при опорних школах. Так, протягом 2017 року відновили роботу два садочки на 185 місць, відкрито шість додаткових груп (92 місця), створено три групи (44 місця) з короткотривалим перебуванням. Крім того, реорганізовано сім шкіл у навчально-виховні комплекси в складі «школа–садок», школу в навчально-виховний заклад у складі «школа–позашкільний навчальний заклад» та реорганізовано 18 шкіл.
В області також створено шість опорних шкіл, які мають 13 філій. Навчається в опорних школах понад три тисячі учнів. До 1 вересня кількість опорних закладів зросте до дев’яти, філій – до 21. Зараз опрацьовується питання технічного оснащення опорних шкіл, зокрема придбання шкільних автобусів коштом освітньої субвенції.