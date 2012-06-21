У Запоріжжі урочисто відкрили Музей бойової слави 55-ї окремої артбригади. У церемонії взяли участь представники місцевої влади, духовенство, волонтери, командування та особовий склад бригади. Музей складається з двох частин: експозиції, присвяченої Другій світовій війні, й експозиції, що відображає участь військовослужбовців бригади у бойових діях на сході України. Серед експонатів — картини, книжки, військове спорядження, особисті речі та фотографії військових різних поколінь, які служили в артилерійській бригаді.
Як повідомив командир 55-ї окремої артилерійської бригади полковник Сергій Брусов, дату відкриття музею обрали не випадково: 95 років тому народився видатний запоріжець заступник командувача ракетних військ і артилерії Головного командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Василь Петров. З 2010 року бригаду названо його ім’ям.
Звертаючись до батьків військовослужбовців, голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль подякував їм за виховання патріотів і сміливців, якими пишається вся Україна. Дуже важливо, щоб новостворений музей не поповнювався експонатами з чорною стрічкою. На жаль, у зоні проведення АТО вже загинули 28 осіб зведеного батальйону, 11 військових 55-ї артбригади, і один боєць вважається безвісти зниклим.
Голова Запорізької облради Григорій Самардак зауважив: «Згадую, як тут, на території військової частини, ми проводжали в останню путь загиблих бійців і говорили про те, що завжди пам’ятатимемо їхній подвиг. Сьогоднішній захід виконання сказаного».
Від імені депутатського корпусу Григорій Самардак передав до музею збірку віршів ветерана Другої світової війни Наталії Шолох. У воєнні роки зенітниця, а нині поетеса згадує далекі часи війни у віршах і турбується за українських військових, які стали на захист Батьківщини.
До речі. Запорізька влада турбується й про підтримку учасників АТО. Зокрема, завершили процедуру оформлення землі у власність 660 вояків АТО, яким надано 358 земельних ділянок загальною площею 667,75 га для ведення особистого селянського господарства, ще 228 земельних ділянок площею 23,02 га — для садівництва і 74 ділянки загальною площею 6,36 га — для будівництва і обслуговування житлових будинків і господарських споруд.