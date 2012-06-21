Здобуттям золотих медалей завершився юніорський чемпіонат Європи (U 20) з легкої атлетики для запорізької спортсменки Анастасії Бризгіної, що відбувся в м. Гроссето (Італія).
Вихованка СДЮШОР «Металург» з легкої атлетики, майстер спорту України міжнародного класу в складі збірної України блискуче виступила на змаганнях. За даними Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Анастасія з кращим результатом у попередньому забігу вийшла до фіналу, де здобула «золото» на дистанції 400 м, показавши кращий результат сезону серед юніорок (52.01 с.). Другу золоту медаль атлетка виборола в естафетному бігу 4х400м з новим юніорським рекордом України (3.32.82 с.).
«Забіг пройшов так, як я й очікувала»,– розповідає Анастасія Бризгіна.– Ці змагання для мене стали найважливішими, хоча цього сезону було багато змагань.
Зараз спортсменка готується до чемпіонату світу з легкої атлетики серед дорослих, який пройде з 04 по 13 серпня 2017 року в Лондоні.