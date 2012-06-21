Цього вдалося досягти завдяки напруженій роботі селян. Як розповів перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, в області вже обмолочено 262 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Середня врожайність — 38,2 центнера з гектара.
Найбільша вона у господарствах Христинівського, Канівського та Чорнобаївського районів. Загалом на сьогодні аграрії семи районів повністю завершили збирання ранніх зернових та готуються до збирання інших культур. За сприятливих погодних умов до кінця тижня жнива планують повністю завершити.
Озимої пшениці вже намолочено 723,3 тисячі тонн за середньої врожайності 39,7 центнерів з гектара. Озимого ячменю — 50,7 тисячі тонн (урожайність 38 центнерів), гороху — 42,2 тисячі (26,6 центнера), ярого ячменю — 158 тисячі (37,7 центнера).
Водночас сільгосптоваровиробники області розпочали сівбу озимого ріпаку, якого вже посіяно на площі 6 тисяч гектарів.
ОФІЦІЙНО
Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, станом на 8 серпня Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур. В цілому по країні ранніх зернових зібрано 33,4 мільйона тонн зерна з 8,8 мільйона гектарів (91% від прогнозних 9,7 мільйона гектарів) при середній врожайності 37,9 ц/га.
Зокрема зібрано: пшениці — 24 мільйони тонн з 5,9 мільйона гектарів (92% від 6,4 мільйона гектарів), середня урожайність 40,9 ц/га; ячменю — 7,9 мільйона тонн з 2,4 мільйона гектарів (94% від 2,5 мільйона гектарів), середня урожайність 33,4 ц/га; жита — 313 тисячі тонн зі 107 тисяч гектарів (64% від 169 тисяч гектарів), урожайність 29,1 ц/га; вівса — 183 тисячі тонн з 69 тисяч гектарів (35% від 198 тисяч гектарів), урожайність 26,5 ц/га; гороху — 1,1 мільйона тонн з 404 тисяч гектарів (99% від 410 тисяч гектарів), урожайність 26,5 ц/га. Крім того, намолочено 2,1 мільйона тонн зерна ріпаку з 745 тисяч гектарів (95% від 786 тисяч гектарів), урожайність 27,6 ц/га.
Найвища врожайність ранніх зернових та зернобобових культур — у господарствах Хмельницької (56,1 ц/га), Івано-Франківської (52,9 ц/га), Львівської (49,2 ц/га), Тернопільської (49,0 ц/га), Чернівецької (48,9 ц/га) та Вінницької (48,9 ц/га) областей.