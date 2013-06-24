На аукціонах облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) Мінфін випустив нові військові облігації UA4000227763 на суму понад 10 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями становить 18,20%, а погашення за ними відбудеться 1 травня 2024 року. Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку Дія під назвою «Нова Каховка». Про це повідомляє Урядовий портал.

Запуск нових облігацій у застосунку Дія відбувається в рамках спільного проекту Мінфіну та Мінцифри, який було запущено у жовтні минулого року.

Військові облігації– це внесок у нашу перемогу над агресором, у відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора до 19,75% річних. Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками.

Важливо зазначити, що також в Дії є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Нова Каховка».

Кожна придбана військова облігація – це підтримка Збройних Cил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.

На сьогодні через застосунок Дія придбано військових облігацій на 1,4 млрд гривень. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Нової Каховки.

У 202З році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 125 млрд гривень.

Купівля військових облігацій – це інвестиція у поразку росії.

Перемагаємо разом – у декілька кліків у Дія.