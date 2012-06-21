У березні на автосалоні в Женеві (Швейцарія) компанія Skoda представить кросовер Kamiq в версії Scoutline. Про це йдеться в повідомленні пресслужби бренду.
Відмінними рисами нової модифікації стануть чорні колісні арки, елементи кузова сріблястого кольору, а також легкосплавні диски діаметром 17 або 18 дюймів.
У салоні з'являться накладки з полірованого металу і пластика під дерево. Крім того, передні сидіння будуть оброблені спеціальним дихаючим матеріалом ThermoFlux і мікрофіброю Suedia, а рульове колесо, важіль стоянкового гальма і важіль перемикання передач – шкірою. Опціонально автомобіль можна оснастити чорною обробкою стелі.
На європейському ринку Skoda Kamiq Scoutline буде пропонуватися з двигунами потужністю від 90 до 150 к.с.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»