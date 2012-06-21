Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
У Житомирі затвердили нові розцінки на ритуальні послуги, які надає «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування». Вони не переглядались ще із 2013 року, а тому через зростання розміру мінімальних зарплат, збільшення вартості пального для техніки і т. д. дійсно потребували змін.
Виступаючи на засіданні міськвиконкому, керівник ритуального підприємства Василь Ганченко заявив, що «середній відсоток зростання тарифу – 40-50%, але на людях це не відобразиться. Держава дає допомогу на поховання пенсіонерам – дві пенсії, це вкладається у тариф».
Насправді чиновник явно злукавив, бо найпоширеніша на кладовищі послуга із механічного копання могильної ями глибиною більше 2 м, що раніше влітку коштувала 345,71 грн (без ПДВ) нині зросла до 685,54 грн, тобто удвічі! Вартість аналогічної послуги у зимовий період підскочила у ціні ще відчутніше – із 421,27 до 872,38, тобто у 2,1 рази! Причому йдеться про відносно теплу погоду, коли можна обійтись без компресора і пневматичних відбійних молотків, бо у випадку його застосування копання ями обійдеться вже у 1 137,94 грн. Родичі тих, кого доведеться хоронити у святкові чи вихідні дні, вимушені будуть заплатити ще більше: 932,89 грн. влітку та 1 183,44 (без компресора) або 1 520,71 грн (із компресором) взимку.
У ситуаціях, коли яму потрібно копати серед вже наявних могил, де не можливо працювати екскаватору, вартість аналогічних робіт стартує від 1 260,64 і сягає 3 395,2 грн для вихідних днів зимою із застосуванням компресора. Отож рідним тих житомирців, яких хоронитимуть на заброньованих місцях поряд із раніше померлим чоловіком чи дружиною, із урахуванням 20% ПДВ доведеться викласти тільки за копання ями 4 074,24 грн! Це майже дві із половиною мінімальні пенсії, а ще потрібно придбати труну, вінки, заплатити за катафалк і хоча би за суто символічний поминальний обід!
Зрозуміло, що підприємство, яке опікується єдиним нині діючим у Житомирі Корбутівським кладовищем та кількома вже офіційно закритими цвинтарями – не благодійна організація. Однак якщо раніше середньостатистичний похорон обходився містянам порядку 6 тис. грн, то викласти нині тільки за копання ями 4 тис. грн – явно непомірна ціна. Отож відтепер житомирцям залишається тільки молитись, щоб похорон їхніх померлих родичів припав на робочі дні не зимового періоду, коли копання стандартної могильної ями коштує найдешевше і обійдеться мінімум у 822,65 грн (із ПДВ) або у половину прожиткового мінімуму.