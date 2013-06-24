У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед донорів у жовтні 2023 року:

Європейський Союз – 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки – 1,15 млрд доларів США (грант).

Кошти від ЄС – дев’ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США – частини п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США грантового фінансування від Сполучених Штатів.

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я.

Загалом за 10 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько 35,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

Мінфін України відданий підзвітності та ефективності використання фінансової допомоги від партнерів. З цією метою Міністерство фінансів у співпраці із Світовим банком забезпечують прозорість залучення і використання зовнішнього фінансування. Спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках Проекту PEACE in Ukraine.