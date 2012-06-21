Сім серій фільму про морські глибини Blue Planet II глядачі побачать у жовтні 2017 року.
Фільм змонтували з тисячі годин приголомшливих підводних зйомок, які тривали протягом чотирьох років.
Фільм озвучив сер Девід Аттенборо, один із найпопулярніших кінонатуралістів світу:
«Сучасна наука і технології дозволяють нам подорожувати далі і глибше, ніж раніше. Від неспокійних берегів до зачарованих підводних лісів, де живуть казкові істоти. Від коралових міст, повних метушливих мешканців, до темних глибин, які надійно приховують таємниці Землі. П'ятдесять років тому ми дивилися трохи нижче хвиль, тепер повільно опускаємося в глибину. Так що вдихніть глибше».
ДОВІДКА «УК»
Популярний серіал BluePlanetбув удостоєний безлічі світових нагород, але тільки тепер отримав продовження. З 2012 року знімальна група побувала в 125 експедиціях і 39 країнах, пройшла біля узбережжя всіх континентів і через кожен океан.
Новий серіал відрізняється не тільки яскравим візуальним рядом, але і обіцяє принести наукові відкриття, зафіксоване на плівці, дивує навіть вчених. Ніхто ніколи не бачив ритмічно танцюючих крабів або тямущих дельфінів біля берегів Австралії, які плюють в повітря, щоб обдурити рибу і зловити її в стрибку на льоту.