Чудовий подарунок для себе, своїх рідних, друзів та вболівальників зробили чернігівські параолімпійці. Нещодавно вони взяли участь у змаганнях за Кубок світу з зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору.
Три золоті медалі в біатлонному спринті, біатлонній естафеті і лижних перегонах (20 кілометрів) та одну срібну медаль в лижних гонках вільним стилем (5 кілометрів) завоював Ігор Рептюх. Ще один представник Чернігівщини Дмитро Суярко показав гпрні результати у змаганнях серед спортсменів з вадами зору в лижних гонках класичним стилем на дистанції 20 кілометрів. Він виборов бронзову нагороду.
Обидва спортсмени — представники регіонального центру «Інваспорт», вихованці Заслужених тренерів України Володимира Сторожка та Андрія Литвинця, — повідомляє сайт Чернігівської міської ради.