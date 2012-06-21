Золотоноша, як відомо, — місто чорнобривців. Традиційний, уже шостий фестиваль, названий пахучим ім’ям чарівної квітки, відбувся, як і завжди, цікаво, з вигадкою. А напередодні тут пройшов фестиваль патріотичної пісні «Героям слава!» Цьогоріч до нього, як і до свята чорнобривців та параду вишиванок, приєдналися приїжджі з багатьох українських міст, зокрема з Київщини та Черкащини. Уперше відбувся майстер-клас для юних художників під керівництвом визнаного майстра пензля Валентини Стеблини.
На фестивалі лунали вірші про чорнобривці, дивували вигадливістю учасники конкурсів на кращі ікебану, тематичний малюнок, оповідання. А в Меморіальному парку міста відкрилася виставка бойових прапорів із різних куточків нашої держави. Загальна протяжність стягів — 7 кілометрів. Полотнища мають різне походження: одні передали цивільні, інші майоріли раніше на бойових позиціях. Чимало прапорів підписали патріоти з окупованих нині Криму, Луганська, Донецька. Акцію започаткувала волонтер Катерина Валевська. Цього року вона померла, але її добра справа живе.