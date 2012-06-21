Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

У Золотоноші на Черкащині в онлайн-форматі відбувся щорічний Всеукраїнський фестиваль юнацької патріотичної пісні «Героям слава». Як розповіла заступниця міського голови Мар’яна Ніщенко, працівники відділу культури заздалегідь створили у Facebook сторінку, де кожен міг розмістити два відеоролики із власним виконанням. Учасниками були виконавці від 6 до 18 років, які змагалися у двох вікових категоріях. У журі фестивалю — відомі народні й заслужені артисти України. Спонсорами виступили меценати різних рівнів та підприємці.

Молодь узяла активну участь у фестивалі, представивши чимало талановитих виступів із творами, які прославляють наших героїв-захисників Батьківщини. Журі визначило переможців у різних номінаціях. Так, переможницею у першій віковій категорії (до 12 років) стала киянка Марія Войтюк, яка майстерно виконала пісню «Плакала». У старшій віковій категорії юна співачка зі столиці Ангеліна Половинка надала своє прочитання відомої пісні Анатолія Пашкевича «Степом», за що одержала срібну премію. Такої ж відзнаки удостоєний і Денис Родін з Івано-Франківська. А переможницею у цій віковій категорії стала юна столична співачка Олександра Дідик.