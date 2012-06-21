Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко повідомив, що у зв’язку з ускладненням оперативної ситуації, та з метою запобігання вчиненню терористичних актів, захисту життя та здоров’я громадян перший заступник Голови Служби — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України вимагає наступне.

Ввести з 11 березня 2017 року і до окремого розпорядження додаткові тимчасові режимні обмеження, а саме:

♦ заборонити переміщення до району проведення, а також в районі проведення антитерористичної операції зареєстрованої спортивної, мисливської вогнепальної зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовимичи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, крім військовослужбовців та працівників правоохоронних органів у складі підрозділів, які залучені в установленому порядку до сил і засобів АТО;

♦ здійснити превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, недопущення перебування в районах проведення спеціальної операції з контрдиверсійної боротьби іноземних громадян та осіб, що не мають відповідної реєстрації, крім військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які залучені до проведення АТО;

♦забезпечити своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

♦ вжити заходи щодо забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;

♦ виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень;

♦ обмежити переміщення осіб без документів, що посвідчують особу, з 22 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин;

♦ обмежити рух транспортних засобів (крім спеціалізованої сільськогосподарської техніки, що проводить польові роботи) об’їзними шляхами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та проходять поза встановлених пунктів пропуску.

Заборонити:

♦ здійснення будь-яких польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення відео-, кіно- та фотозйомок військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, військової техніки, оборонних споруд та об’єктів;

♦ використання в транспортних засобах, за винятком спеціального призначення, будь-яких радіостанцій (крім зареєстрованих в установленому порядку);

♦ проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства та полювання;

♦ відвідування лісових масивів (крім співробітників лісового господарства та посадових осіб, задіяних в проведенні робіт з технічного обслуговування об’єктів електро-, газо- і водопостачання).

Правоохоронним органами та іншими уповноваженими структурами буде здійснюватися контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ.

Зазначені заходи вживаються відповідно до вимог статей 12, 14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», статей 1, 2, 23 Закону України «Про національну поліцію», статей 1, 2, 12 Закону України «Про національн угвардію України», статті 24 Закону України «Про державний кордон України», пункту 5 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, вимог статей 3, 4, 5, 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».