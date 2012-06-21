До підрозділів оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» прибули дві позаштатні групи психологів з Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України та від оперативного командування «Північ», ідеться в інформаційному повідомленні прес-центру ОТУ «Луганськ». Головна мета їхнього приїзду в зону конфлікту — зняття психоемоційного навантаження особового складу, який перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, проведення психофізіологічної реабілітації, індивідуальні консультації.
Прес-служба зазначає, що офіцери-психологи працюють і з бійцями на передній лінії, і в підрозділах тилового забезпечення, адже очікування ротації не менше виснажує, ніж перебування на лінії розмежування. Особливу увагу приділяють збереженню психологічного здоров’я воїнів.
— Ми поспілкувалися з військовослужбовцями окремої мотопіхотної бригади, яка виконує завдання на Луганщині. Три місяці тому ми готували цей підрозділ на полігоні та вивчали морально-психологічний стан особового складу. Тепер можемо впевнено констатувати, що загальні показники психоемоційного стану бійців значно поліпшилися. Зокрема підвищилася мотиваційна складова перебування в зоні АТО, зросла бойова підготовка. Підрозділ став більш готовим до виконання бойових завдань, ніж коли перебував на полігоні, — сказала офіцер відділу психологічного забезпечення управління морально-психологічного забезпечення оперативного командування «Північ» лейтенант Альона Сидоренко.
По закінченні роботи групи психологів нададуть рекомендації керівному складу підрозділів щодо відновлення стану психологічної спроможності та готовності військовослужбовців продовжувати виконання службових обов’язків.
для «Урядового кур’єра»