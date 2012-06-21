У Київському зоопарку у вівторок відкрили перше у столиці «сонячне дерево», призначене для підзарядки електронних пристроїв. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ідея встановлення в Києві «сонячного дерева» виникла ще в червні, коли до нас з такою пропозицією прийшли двоє активістів нашого молодіжного крила (об'єднання «Самопоміч» - ред.), побачивши схожі конструкції у Європі. Воно є першим у столиці», - сказав голова молодіжного крила об'єднання «Самопоміч» у м. Києві Олександр Козяр.
Він поінформував, що в цьому «сонячному дереві» є 4 панелі загальною потужністю близько 400 ват, і 10 USB-виходів для того, щоб відвідувачі зоопарку змогли заряджати свої телефони та планшети.
«Це дерево ми вирішили встановити саме в зоопарку, тому що тут багато відвідувачів. Також у нас була домовленість з керівництвом: вони беруть його на баланс і будуть за ним наглядати, щоб попередити можливі акти вандалізму. Зараз, зимою, воно повільніше працює, тому що менше сонця, а влітку вони зможуть заряджати одночасно 10 пристроїв», - додав Козяр.
Активіст уточнив, що в наступному році планується встановлення більшої кількості подібних конструкцій в кожному районі Києва.
За словами заступника генерального директора Київського зоопарку Сергія Харькова, наразі обговорюється можливість встановлення ще одного «сонячного дерева» на території зоопарку.
Проект реалізовано за сприяння голови міської ГО Об'єднання "Самопоміч" Юрія Вахеля і компанії "Квазар Мікро".