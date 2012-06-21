За 2016-й і від початку 2017 року на службу за контрактом до Збройних сил України вступили 86 тис. українців, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.
«За 2016 рік і початок 2017 року у війська за контрактом прийшло 86 тис. військовослужбовців, що свідчить про те, що армія стає професійною. Контрактники мотивовані, підготовлені, мають бойовий досвід. І це дало нам змогу на сьогодні відмовитися від мобілізації», —сказав глава Міноборони під час церемонії випуску слухачів Національного університету оборони України ім. І.Черняховського в Києві в п'ятницю.
С.Полторак зазначив, що така кількість контрактників також дала змогу створити резерв.
Ми створили 100-тисячний резерв, який протягом кількох діб може взяти в руки зброю. З «ними щороку проводять навчання», —сказав міністр.