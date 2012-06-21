208 демобілізованих учасників АТО та 328 членів їхніх сімей виявили бажання скористатися правом на оздоровлення та відпочинок, і вже подали відповідні документи до соціальних служб.
Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації провів роботу з виявлення бажаючих оздоровитися на базах відпочинку Миколаївської області. Відповідно до заходів Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота», було затверджено Порядок організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей. Загальна сума, що вже сьогодні виділена на оздоровлення осіб вищевказаних категорій, складає один мільйон 608 тисяч гривень. Загалом в обласному бюджеті на ці цілі передбачено два мільйони 700 тисяч гривень.
Управліннями соціального захисту населення області нині проводиться робота щодо укладання договорів з санаторно-курортними закладами та базами відпочинку. Початок оздоровлення заплановано на кінець червня початок серпня відповідно до дат заїздів на базах відпочинку. В усіх районах області надалі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед демобілізованих учасників АТО щодо можливості організації їх оздоровлення та відпочинку разом з членами родин.