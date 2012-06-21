З початку запровадження ініціативи щодо надання земельних ділянок учасникам АТО і членам родин загиблих воїнів Головне управління Держгеокадастру в Запорізькій області та органи місцевого самоврядування надали учасникам АТО 4035 дозволів на розроблення документації із землеустрою для відведення земельних наділів загальною площею 5273,26 гектара.
Уже завершив процедуру оформлення землі у власність 791 військовослужбовець АТО. Їм надали 447 земельних ділянок загальною площею 838,36 гектара для ведення особистого селянського господарства, 270 земельних ділянок загальною площею 27,42 гектара для ведення садівництва та 74 ділянки загальною площею 6,36 гектара для будівництва та обслуговування житлових будинків, госпспоруд.
Головуправління Держгеокадастру ухвалило 686 наказів про затвердження розроблених проектів землеустрою і передачу земельних наділів площею 820,07 гектара у власність. Органи місцевого самоврядування прийняли 105 таких рішень щодо загальної площі 52,06 гектара. Найбільше наказів на передачу у власність земельних ділянок прийняли в Запорізькому районі — 255 (площею 72,41 гектара), Пологівському — 93 (178,96 гектара), Мелітопольському — 75 ділянок (53,57 гектара).
Загалом у Запорізькій області отримано 5919 заяв про надання земельних ділянок від учасників АТО. За даними фахівців, звернення учасників АТО розглядають першочергово. Головуправління Держгеокадастру в Запорізькій області видало 3675 наказів про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок у власність. Тож учасники АТО отримають земельні ділянки для ведення садівництва та особистого селянського господарства загальною площею 5076,44 гектара.
ДОВІДКА «УК»
Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному ст.118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення і надав документ, який посвідчує його участь в АТО.