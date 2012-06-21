Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів постановою від 17 серпня повторно запровадив мито на імпорт дизельного пального, скрапленого газу та всіх типів вугілля. Нагадаємо: подібну постанову вже ухвалювали торік, теж 17 серпня, але Окружний адміністративний суд Києва визнав її протиправною.
Щодо нової постанови –– експерти зазначають, що ніякого економічного чи іншого обґрунтування її прийняття наведено не було. Єдиною підставою стало звернення «Укртатнафти» до в.о. міністра енергетики.
При цьому директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев зазначає –– цим зверненням «Укртатнафта» відстоювала суто власні інтереси Адже її на внутрішньому ринку сильно потіснили конкуренти –– імпортери з Росії, які пропонували пальне за нижчими цінами.
При цьому варто наголосити, що основними споживачами дизпалива в Україні є аграрії. Тож підвищення цін на пальне, що неминуче настане після запровадження мита, боляче вдарить спочатку по них, а потім по споживачах їхньої продукції, тобто по всіх громадянах України, крім того, суттєво знизить конкурентоспроможність української аграрної продукції на світових ринках. Про це аграрний бізнес вже попереджав владу («УК» від 16 червня ц.р.), їхню думку врахували, але дуже ненадовго.
Зазначимо: «Укртатнафта» та «Нафтогаз України» ще у лютому зверталися до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку з вимогою запровадити це мито. Тоді комісія вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування і відмовилася запровадити мито (текст рішення див.: «УК» від 25 червня). Однак, як бачимо, таке рішення комісії не мало остаточної сили –– цього разу обійшлися без нього.