Унікальні острівні види тварин, зокрема лемури та гігантські черепахи, мають високий ризик зникнення, якщо планета прогріється більш ніж на 3 градуси за Цельсієм – вище рівня доіндустріальної епохи, попереджають науковці.

Про це повідомляє The Guardian.

Аналіз свідчить про те, що майже половина рідкісних видів морських тварин та 84% рідкісних гірських видів зникне, якщо поточні тенденції до потепління клімату збережуться, це може відбутися вже у 2100 році.

Однак за глобального підвищення температури лише на 1,5 градуса за Цельсієм – цільової межі, встановленої Паризькою угодою, ризик зникнення цих тварин скорочується вдесятеро.

Якби людству вдалося стримати потепління до 1,5 градуса за Цельсієм, лише 2% наземних рідкісних видів опинилися б під загрозою зникнення, у порівнянні з 20% при потеплінні більш ніж 3 градуси за Цельсієм.

Мадагаскар, Філіппіни, Шрі-Ланка, а також острови в Карибському басейні та Індійському океані можуть втратити всі ендемічні види рослин протягом найближчих 30 років, попереджає видання. Лемури на Мадагаскарі, блакитні журавлі в Південній Африці, гігантські черепахи Галапагоських островів та снігові барси в Гімалаях – серед тварин, яким загрожує небезпека.