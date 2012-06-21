Учора розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання — випускники шкіл склали перше обов’язкове тестування з української мови і літератури. Майбутні абітурієнти мали змогу виконати 58 завдань упродовж 180 хвилин. Рідна мова — один з трьох предметів, з яких результати тестування зарахують одинадцятикласникам як державну підсумкову атестацію. Також ДПА у формі ЗНО відбудеться з математики чи історії України, цьогоріч уперше можна складати обидва предмети або третій тест обирати з решти дисциплін.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, найбільше учасників ЗНО зареєструвалося у столиці, Дніпропетровській та Львівській областях, найменше — на Тернопільщині й Луганщині. Загалом узяти участь у незалежному оцінюванні виявила бажання 241 тисяча вступників, що на 26 тисяч менше, ніж торік. Це пов’язано не лише з демографічним зменшенням кількості випускників шкіл, а й із тим, що Міністерство освіти і науки надало змогу абітурієнтам вступати до вишів за сертифікатами ЗНО 2017 і 2016 років.
Звісно, найбільше вступників зареєструвалося на тестування з української мови і літератури, оскільки саме цей тест не лише обов’язковий для проходження ДПА, а й відкриває двері до приймальних комісій університетів. Другий предмет за популярністю серед цьогорічних абітурієнтів — історія України (понад 182,2 тисячі), третій — математика (понад 113,1 тисячі). У центрі зазначають, що історію більше абітурієнтів складатиме у західних регіонах, а математику — у південних і східних. З-поміж інших предметів зростає популярність біології, іноземних мов і географії, одначе зменшується кількість випускників, які обирають фізику і хімію.
Основна сесія незалежного оцінювання закінчиться 16 червня, додаткова відбудеться з 3 по 12 липня. Цікаво, що відтепер сучасна молодь має змогу на своїх гаджетах скористатися мобільним додатком «Моє ЗНО». Він не лише завчасно нагадає про наближення обраного тестування, ознайомить з новинами чи будь-якими змінами, а й повідомить результати виконаних тестів.