Під головуванням віцепрем’єр­міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби відбулося засідання Координаційного центру з питань інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Учасники засідання обговорили стан виконання заходів захисту об’єктів критичної інфраструктури, підсумки моніторингу якості реалізації проєктів, а також впровадження системи чітких чек­листів для кожного об’єкта. У засіданні взяли участь представники профільних міністерств, народні депутати, Агентство відновлення, військові, інженери та обласні військові адміністрації.

Окрему увагу приділили аналізу нових викликів у царині безпеки.

«Ворог не зупиняється ні в інтенсивності атак, ні в технологічному вдосконаленні засобів ураження. росія застосовує нові типи БпЛА, змінює тактику ударів і намагається знайти вразливі місця нашої інфраструктури. Кожен російський удар ми детально аналізуємо. Наше завдання — працювати на випередження: змінювати технічні рішення, вдосконалювати підходи до захисту й адаптувати систему до нових загроз», — наголосив Олексій Кулеба.

Учасники розглянули стан реалізації проєктів розподіленої теплової генерації.

На засіданні окремо обговорили забезпечення стійкості енергетичної інфраструктури Києва. Уряд уже спрямував на відповідні заходи майже 10 млрд грн. Однак частина потужностей, які потребують заміщення, досі не має проєктних рішень. Було наголошено на необхідності підготовки містом конкретних технічних рішень, визначення переліку заходів та чітких графіків їх реалізації.

За підсумками засідання балансоутримувачі, замовники і підрядні організації повинні синхронізувати роботу та надати детальні графіки завершення робіт на всіх об’єктах, де реалізація заходів ще триває. Виконання цих завдань перебуватиме на постійному контролі, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.