Інновації — рушій, який робить економіку передовою, конкурентною, здатною долати будь-які виклики. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації Глобальної інноваційної візії України. Він за­уважив, що провідні країни вкладають величезні ресурси в інновації. Україна також має амбіції бути у клубі інноваційних держав.

«Інновації мають чітке прикладне значення. В обороні — це більше знищених ворогів та більше визволених територій. У соціальній політиці — це дієва реабілітація поранених — військових і цивільних. У розмінуванні — це швидке знешкодження російського мінного сміття, повернення територій в аграрне виробництво. У сфері державних послуг — це відсутність бюрократії та корупції, будь-який сервіс на відстані кількох кліків. В освіті — це підготовка дітей до реалій мінливого світу, коли вони зможуть постійно вдосконалюватися та досягати успіху. Урешті-решт, інноваційне суспільство — це висока якість життя кожного», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що уряд бачить Україну 2030 року державою, де інновації — основа економіки та національної безпеки. І нині для цього закладається один з наріжних каменів — Стратегія інноваційного розвитку.

«Вона базується на трьох принципах. Перший — це розвиток української екосистеми інновацій. Ідеться про створення умов для вільного виникнення і циркуляції ідей. Це допомога науково-дослідницьким інституціям, інноваційним стартапам та технологічним компаніям. Другий — це багатостороння державна політика підтримки інновацій: від дерегуляції до національних програм. Третій — це стимулювання інновацій та розвиток технологій, які розв’язують актуальні проблеми сучасності та майбутнього», — сказав очільник уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, уряд уже напрацював проєкти нормативних документів щодо підтримки інноваційної діяльності в Україні. Головне, за його словами, — зняти бюрократичні перепони, що сковують ініціативу, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.