Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США і Німеччиною щодо російського газогону "Північний потік-2" не передбачає жодних гарантій для України.

Про це Стефанішина заявила в ефірі "Україна 24", передає Укрінформ.

"Можливо, позитив у тому, що це публічна заява (про угоду – ред.) і це перша фіксація дійсно цих намірів, тому що до цього офіційних документів щодо порозуміння між США і Німеччиною щодо цього газопроводу не було, але я думаю, що це єдина позиція, яка може бути позитивною в цьому контексті. І однозначно хочу наголосити на тому, що жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. Нагадаю, що в цій заяві говориться про те, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Тримор'я", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка додала, що в угоді також йдеться про створення фонду зеленої трансформації, але щодо нього Україна веде перемовини вже близько півроку.

"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, щодо якого ми вже ведемо перемовини близько півроку. Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає. Натомість жодних перспектив та безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, інтеграцією з ENTSO або ENTSOG (мережі електро- і газотранспортних операторів – ред.) ми не отримали", – сказала Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, прийнятною компенсацією і гарантією для України були б пакет енергетичних рішень – гарантія збереження транзиту газу і продовження тристороннього контракту, безпекові гарантії щодо територіальної цілісності та суверенітету України, а також виконання зобов'язань ЄС щодо інтеграції ринків газу та електрики відповідно до Угоди про Асоціацію.

Як повідомляв Укрінформ, у середу адміністрація Джо Байдена та уряд Ангели Меркель оголосили про досягнення угоди щодо завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" в обхід України.