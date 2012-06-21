Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер привітав схвалення Угоди про асоціацію України та ЄС у Сенаті Нідерландів.
Про це йдеться у його заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії.
«Сьогоднішнє голосування в нідерландському Сенаті дає важливий сигнал від Нідерландів і всього Європейського Союзу нашим українським друзям: місце України – в Європі. Майбутнє України – це Європа», – заявив президент Європейської комісії.
Юнкер подякував уряду Нідерландів за докладені зусилля та висловив сподівання, що процес ратифікації Угоди буде повністю завершено до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у липні.
«Наша Угода про асоціацію, включно із компонентом Глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, на крок ближче до завершення ратифікації. Я хотів би побачити, що процес завершиться швидко, до липневого саміту Україна-ЄС», – зазначив Юнкер.
Юнкер відзначив, що Угода про асоціацію вже активізувала торгівлю між Україною та ЄС і створила нові можливості як для громадян України, так і для європейців.
«Використаймо позитивний імпульс, який надійшов від сьогоднішнього голосування, для подальшого зміцнення нашого партнерства», – наголошується у зверненні.