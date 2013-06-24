Україна представила ключові показники виконання Угоди про вантажні перевезення з Європейським Союзом під час другого засідання Спільного комітету Угоди за участі країн ЄС та Європейської Комісії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Угода про лібералізацію вантажних перевезень, так званий «транспортний безвіз» – це один із ключових результатів підтримки нашої держави з боку ЄС у сфері транспорту та забезпечення експортної логістики, а значить, нашої економіки. Завдяки Угоді експорт товарів саме вантажівками у напрямку країн ЄС зріс на 30% у цьому році, якщо порівнювати із 2021, коли діяла дозвільна система перевезень. Поруч з цим, Угода – це основний елемент «Шляхів солідарності» для підтримки експорту зернових в умовах відсутності стабільних альтернативних шляхів та морської блокади», – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Олександр Кубраков підкреслив, що порушення умов Угоди, зокрема блокада польськими протестувальниками пунктів пропуску, завдала негативного впливу українській економіці та експорту.

«Повне розблокування кордону та недопущення подібних ситуацій у майбутньому має стати принципом економічної безпеки нашого регіону», – підсумував Віце-прем’єр-міністр з відновлення.

Ключові результати виконання Угоди, підписаної 29 червня 2022 року:

Експорт українських товарів дорогами до ЄС зріс на 40% у 2022 році у порівнянні з попереднім роком та на 30% у 2023 році у порівнянні з 2021-м;

Імпорт товарів до України з ЄС зріс на 11% у 2022 році та на 25% у 2023 році, порівнюючи із 2021-м – до підписання Угоди;

На 48% більше товарів було експортовано до країн ЄС дорогами за півтора роки дії Угоди, ніж за аналогічний період до її підписання. Імпорт за цей період зріс на 44%.

Нагадаємо, Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана 29 червня 2022 року терміном на один рік. У 2023 році вона була продовжена ще на рік – до 30 червня 2024 року. Ключовий зміст Угоди – можливість українських перевізників виконувати перевезення до країн ЄС без дозволів, як це вимагалось до підписання. Зі свого боку, перевізники країн ЄС мають таку ж можливість, імпортуючи товари до України.