Україна обов’язково буде в сім’ї європейських народів — і в Євросоюзі, і в НАТО. Про це Президент Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбуці з приводу рішення Ради Євросоюзу щодо остаточної ратифікації Угоди про асоціацію Україна — ЄС.
Глава держави наголосив, що з 1 вересня 2017 року, коли угода набуде чинності, розпочнеться якісно новий етап шляху України до Європейського Союзу. «Це етап глибинних і всеосяжних реформ, який потребуватиме максимальних зусиль і об’єднання всіх гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради побудови кращого європейського майбутнього для українського народу», — заявив Президент. Петро Порошенко нагадав, що підписання Угоди про асоціацію було однією з ключових вимог і сподівань Євромайдану. «Я радий, що ми спільними зусиллями змогли досягти цієї мети, а Кремль, який мобілізував усі свої ресурси проти угоди, цинічно порушив міжнародне право, розпочав агресію проти України, зазнав чергової поразки», — зауважив Президент.