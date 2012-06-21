Пріоритети партнерства України та ЄС на 2020 рік, зокрема актуалізація угоди про зону вільної торгівлі, поглиблення інтеграції у цифровий ринок ЄС, співпраця в галузях енергетики та екології стали темами переговорів Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з Комісаром ЄС із політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї.
За підсумками перемовин сторони підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 мільйонів євро. Угоду розробляли за участі Міністерства цифрової трансформації, а підписав з нашого боку віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Фінансування дасть змогу підвищити ефективність і безпеку надання державних послуг онлайн, поліпшить доступ до них громадян і бізнесу.
«Наша мета — до 2024 року надавати онлайн 100% державних послуг. Уже цьогоріч плануємо перевести в онлайн 80% послуг, які мають найбільший попит. Діджиталізація не просто робить державні сервіси зручними для громадян, а й викорінює корупцію, робить українські інституції міцними», — заявив Прем’єр. Це вкладається в контекст поставленої мети: до 2024 року досягти відповідності економічним критеріям вступу до ЄС. Ключовими пріоритетами у співпраці з ЄС цьогоріч визначено «промисловий безвіз» і угоду про спільний авіаційний простір.
Невдовзі очікують прибуття в Україну попередньої оціночної місії ЄС для початку перемовин щодо угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА). А єврокомісар на брифінгу пообіцяв: «Я запевнив пана Прем’єра, що зроблю все від мене залежне, аби прискорити можливе підписання угоди про спільний авіапростір. І сподіваємося, що це можна буде зробити вже цього року».
Говорили й про актуалізацію угоди про зону вільної торгівлі. «Найважливіше завдання — гармонізувати параметри зони вільної торгівлі з реальною структурою торгівлі між Україною та ЄС, надалі лібералізувати торгівлю, досягти балансу, який створить кращі можливості для обох сторін і зокрема для українських експортерів у ЄС», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Олексія Гончарука.
Окрему увагу приділено питанням енергетики та довкілля. «Україна пропонує Євросоюзу започаткувати структурований діалог для напрацювання порядку денного в межах Європейської зеленої угоди, — зазначив глава уряду, додавши: — До 2023 року ми плануємо повністю синхронізувати українську енергетичну систему з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Досягти цієї мети вдасться лише у тісній взаємодії з ЄС».
Україна зацікавлена в дедалі більшому залученні ЄС до розроблення та впровадження внутрішніх реформ, прагнучи більшого доступу до ринків і фінансових інструментів ЄС.
Олексій Гончарук відзначив активну співпрацю обох сторін з підготовки до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 7 липня у столиці Литви Вільнюсі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»