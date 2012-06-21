Меморандум, підписаний Україною з фондом, нічим не відрізняється від попередніх. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні парламентської погоджувальної ради: «80% нагнітання ситуації на сьогодні — це неправда. Меморандум, який був і в 2008 році, і в 2009-му, і сьогодні є однаковим за змістом і за суттю». Він також укотре підтвердив, що питання пенсійного віку не обговорювали з представниками МВФ.
Текст меморандуму, згідно з внутрішніми правилами цієї структури, є конфіденційним до схвалення радою директорів. Її засідання призначено на 20 березня. Усі підписанти документа, включно з НБУ, вже надали згоду на його публікацію.
«Співпраця з МВФ украй важлива для продовження структурних реформ в Україні, а також для поповнення міжнародних резервів, адже у 2017—2019 рр. на Україну очікують платежі як за основною сумою, так і на обслуговування зовнішнього та внутрішнього деномінованого у валюті державного боргу на суму близько 12,5 мільярда доларів», — цитує УНІАН текст повідомлення прес-служби НБУ.