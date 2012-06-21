«Особливо угорським глядачам сподобалися мелодійні українські народні пісні. Гаряче аплодували аріям з оперет Ігоря Поклада, Миколи Лисенка, Олексія Рябова й сучасним композиторам, які успішно співпрацюють з автором багатьох лібрето відомим українським поетом Федором Млинченком. Концерт української музики в Будапештському театрі оперети та мюзиклу відбувся за підтримки Посольства України в Угорщині та українських меценатів», — хотілося прочитати в газетних статтях та інтернет-звітах. Поки що про такі заходи можемо лише мріяти.
А ось вечори угорської музики у Національній опереті України — вже традиція. Четвертий такий гала-концерт відбувся днями в Києві за підтримки Посольства Угорщини в Україні. «Національна оперета України має давні дружні відносини з Посольством Угорщини в Україні і Будапештським театром оперети та мюзиклу. Музика — мистецтво космополітичне, для неї немає кордонів. Оперета нас об’єднує», — сказав, відкриваючи концерт, генеральний директор — художній керівник Національної оперети Богдан Струтинський.
У виконанні угорських і українських митців звучали арії з оперет, які стали вже класикою жанру, — із творів таких майстрів, як Ференц Легар, Імре Кальман, Віктор Якобі, Роберт Штольц. Але варто пам’ятати, що джерелом натхнення цих композиторів були автентичні народні мелодії, що зародилися в угорських містечках, — запальна суміш самобутньої народної музики з відтінком пристрасних циганських мотивів виникла саме в Угорщині. Не дивина, що ця країна стала батьківщиною веселого чардашу, який полонив серця славетних композиторів з усього світу. Мелодика народної угорської музики простежується й у творчості Гайдна, Бетховена, Шуберта, Брамса, Чайковського.
Чимало концертних номерів були вже добре знайомі глядачам, але ж цікаво почути і побачити, як їх виконують солісти Будапештського театру оперети та мюзиклу. Рівень угорців дуже високий, видно, що і традиції є, й підтримка держави. Майже вся програма заслуговує оцінки «відмінно». Зокрема номер «Шиммі» з оперети «Баядера» у виконанні Сільві Сенді і Пітера Лакі. Хоч цей самий номер у виконанні Асі Середи-Голдун та Арсена Курбанова, який мені пощастило побачити торік, чомусь подобається більше.
Кажуть, що в опереті всі пісні про кохання. «Ти пригадай як щастя нам усміхалось», співає Едвін (соліст Київського театру оперети Ігор Левенець). «Сsak szív énekelt igyad», — відповідає йому Сільва (Еніке Леваї). Можна підглянути у текст і прочитати, що це означає «Тільки тоді серце співало в журбі». А можна і не перейматися перекладом — зрозуміло, що це дует закоханих, що вони дуже тужать через розлуку. А ще глядач знає, що все закінчиться добре. Хепі-енд і позитивний настрій після вистави — одна з величезних принад оперети як жанру.
Ось і цього разу й актори, й весь театральний цех постаралися на славу. Й учасники концерту та глядачі справді отримали чудовий заряд оптимізму. Так і працює культурна дипломатія.