Керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель пропонує збільшити Європейський фонд миру (EPF) на 3,5 мільярда євро, щоб ефективніше фінансувати військову допомогу Україні. Про це журналістам у Брюсселі повідомили високопоставлені чиновники Єврокомісії. Як стало відомо, із пропозицією збільшити EPF, який уже надав майже 4,6 мільярда євро Україні, Жозеп Боррель звернувся до урядів країн-членів ЄС.

Принцип діяльності фонду дозволяє країнам ЄС, які постачають зброю та боєприпаси Україні, відшкодовувати частину вартості. Фонд наповнюється за рахунок внесків держав-членів відповідно до обсягів їхніх економік. 2021 року бюджет EPF становив 5 мільярдів євро і був розрахований до 2027-го. Проте інтенсивність, із якою країни ЄС закуповували зброю та боєприпаси за рахунок фонду для України, швидко вичерпала його ресурси. Торік столиці погодилися додати до бюджету EPF ще 2 мільярди євро.

Високопоставлений чиновник Єврокомісії зазначив, що Жозеп Боррель вирішив знову попросити про збільшення фінансування, оскільки ресурси фонду стрімко зменшуються, а Служба зовнішньої діяльності ЄС хоче бути впевненою, що EPF має достатньо грошей для надання військової допомоги Україні та іншим країнам.

Тим часом Угорщина вже заявила, що заблокує наступний транш 500 мільйонів євро з фонду EPF для України та будь-який новий пакет санкцій проти росії. Будапешт так хоче змусити Київ вилучити угорський банк OTP із санкційного списку підприємств-спонсорів війни. «Ми не можемо дати траншу зелене світло, доки OTP залишається в чорному списку. Те саме стосується і санкцій», — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Минулого тижня Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank — найбільший в Угорщині — до списку спонсорів війни через рішення його керівництва продовжувати діяльність в рф та фактичне визнання так званих днр/лнр. У банку із цією заявою не погодились і заявили, що він насправді скоротив присутність у росії та шукає можливостей виходу з тамтешнього ринку.

У Єврокомісії повідомили, що намагаються з’ясувати, чи вніс Київ до чорного списку весь банк, чи лише його російську філію. У ЄС вважають, що знайдуть спосіб подолати вето Угорщини.

«Ми робитимемо те, що робимо завжди: говоритимемо між собою, з українською стороною та Угорщиною. Наш пріоритет — гарантувати, що ми продовжимо підтримку України, щоб вона перемогла, і для цього маємо забезпечити фінансову підтримку», — зазначив високопосадовець Єврокомісії.