Комітет Європарламенту із закордонних справ знову не погодив кандидатуру від Угорщини на посаду Єврокомісара з політики розширення та сусідства. Місяць тому комітет з юридичних питань вирішив, що кандидатура Ласло Трочані, ексміністра юстиції в уряді Віктора Орбана, стане причиною конфлікту інтересів, тому не підтримав це подання Будапешта. Проте новий кандидат, запропонований Угорщиною, кадровий дипломат Олівер Варгеї, також не схилив на свій бік симпатій євродепутатів.
Після слухань у профільному комітеті, на яких виступив Олівер Варгеї, було вирішено направити кандидатові п’ять додаткових письмових запитань. Річ у тім, що дехто з євродепутатів висловив сумнів, чи буде Варгеї відданим цінностям ЄС більше, ніж політичним інтересам Віктора Орбана.
«Як комісар із дня мого обрання діятиму цілком незалежно, не дослухатимуся до вказівок жодного уряду чи інституції й дотримуватимусь курсу ЄС», — запевнив кандидат від Угорщини.
Та схоже, ці палкі запевнення не переконали євродепутатів. Олівер Варгеї до початку наступного тижня має надати відповіді на письмові запитання. Після цього члени комітету вирішуватимуть, чи пропускати його кандидатуру на голосування сесії Європарламенту, чи призначати нові слухання.
Особа Єврокомісара з політики розширення та сусідства особливо важлива для Києва. Адже цей європейський топчиновник безпосередньо займатиметься українським файлом наступні п’ять років. Оскільки обрана очільниця Єврокомісії німкеня Урсула фон дер Ляєн вирішила віддати цю посаду представникові Угорщини, яка останнім часом гостро критикує Україну через закон про освіту, українські політики та експерти з особливою увагою стежать, кого саме Будапешт запропонує на неї.
Під час слухань у комітеті Олівер Варгеї пообіцяв у разі його призначення приділяти особливу увагу Україні. «Україна завжди отримуватиме мою особливу увагу. Вона має ключове геополітичне значення для ЄС. Ми й надалі підтримуватимемо її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, докладатимемо зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі та підтримуватимемо реформи, верховенство права та економіку», — заявив він.